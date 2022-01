Brunella Horna a Flavia Laos por mostrarse con Austin Palao: “Tú ya estás en otro nivel”

Brunella Horna dejó su opinión en la reciente edición de +Espectáculos, este 6 de enero, sobre el acercamiento entre Flavia Laos y Austin Palao. Tras ver las imágenes donde se evidencia que ambos pasaron Año Nuevo juntos, la empresaria señaló no ver con buenos ojos dicho vínculo. “No me gusta, no puedes caer en ese palito. Tú ya estás en otro nivel”, aconsejó la joven modelo. Video: América TV.