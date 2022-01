Valeria Piazza cuenta anécdota con babuino durante su viaje a África: “Me robó toda la comida”

Valeria Piazza recordó que cuando viajó con su novio a África, antes de la pandemia, un primate le robó la comida. “Estábamos en los carritos de safari, volteo y se mete un babuino... agarró mi mochila, sacó todo, me robó toda la comida que tenía... Un poco más y me cerraba la mochila de regreso. Me sacó todo, se llevó todo y compartió con toda la familia”, relató. Video: América TV.