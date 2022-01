¿Brunella Horna haría su debut en la actuación este año? La empresaria se presentó como panelista en el programa +Espectáculos y habló sobre la oportunidad que tuvo de aparecer en la pantalla grande. Según reveló a Valeria Piazza, anteriormente ha llevado algunos talleres de actuación e incluso le han ofrecido papeles, pero decidió declinar dichas propuestas. “Estuve en clases, pero nunca he actuado. Sí me han dicho para hacer algunas películas, pero no sé por qué me chupé. Bueno nadie sabe, en el 2022 vienen nuevos retos”, expresó. Video: América TV