Alejandra Baigorria aseguró que no le pagó a Said Palao el pasaje del viaje que emprendieron a Miami hace algunos días. “Una vez yo lo llevé a hacer snowboard por su cumpleaños... y ahora todo el mundo asume que yo pago todo. De ninguna manera, no hay forma. Tampoco me alcanza tanto el presupuesto”, acotó la empresaria en el programa Más Espectáculos. Video: América TV.