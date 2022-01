La ex Miss Perú Natalie Vértiz se puso nerviosa al opinar acerca de la relación que habría iniciado su mejor amiga Ale Venturo con el ‘Gato’ Cuba.

Natalie Vértiz les deseó lo mejor a Rodrigo Cuba y Ale Venturo luego de que se filtraran imágenes en las que aparecían disfrutando juntos en la playa. “Yo no los he presentado, pero parece que ellos ya han ido hablando... No sé si (Alexandra) se siente tan cómoda de estar en el ojo público, pero si sé que está tranquila y que, bueno, si se han dejado ver en público es por algo, así que espero que les vaya bien”, declaró. Video: América TV.