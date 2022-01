Los conductores de Mujeres al mando calificaron este martes a los principales personajes de la farándula nacional en sus respectivos trajes de baño. Una de las figuras fue Magaly Medina, quien no obtuvo una buena respuesta por parte de las presentadoras, pero sí de Kurt Villavicencio. El invitado no quedó muy conforme con las prendas de ‘La Urraca’, pero sí con su bien cuidada silueta. “Tú la ves y, si no sabes su edad, parece una mujer de 20 años”, indicó. Video: Latina.