Mario Hart no pudo evitar enojarse al ser la víctima de una cruel broma orquestada por su pareja Korina Rivadeneira. La modelo compartió el momento en Instagram.

Mario Hart y Korina Rivadeneira se encuentran disfrutando de una vacaciones familiares en el norte del país y usualmente comparten con sus fanáticos imágenes y videos de las experiencias que viven junto con su pequeña Lara y otros chicos reality que también se encuentran en el lugar. En una reciente publicación, la modelo venezolana mostró la cruel broma que le jugó a su pareja. En las imágenes se puede ver cómo hace enfurecer al ‘combatiente’ colocando un insecto en su cabeza, generando una curiosa reacción. “A mí no me gusta hacerle maldades, a mí me encanta”, expresó. Video: América TV.