Juanes critica a las redes sociales: “Todo el día viendo qué hacen los demás, no me gusta”

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico Juanes admitió que no es fiel usuario de las redes sociales. En la grabación, explica por qué no le gustan. “No es que odie las redes sociales, porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales; es decir, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer”, comentó. Además, afirmó que, si bien disfruta “chismosear” de vez en cuando, detesta la idea de pasar todo el día viendo lo que hacen los demás. Video: Instagram Juanes.