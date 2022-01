Yaco Eskenazi sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “A mí me parece que ya están”

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz asistieron este lunes 3 de enero al programa +Espectáculos, conducido por Jazmín Pinedo, y hablaron sobre las imágenes en la playa de Rodrigo Cuba y Ale Venturo, amiga de Vértiz. En medio de la conversación, el ex chico reality dijo que piensa que el futbolista y la joven son algo más que amigos. “A mí me parece que ya están, prácticamente. No hay ningún problema. Los dos están solteros y ella es una chica súper capa, la quiero mucho. Al Gato tampoco lo conozco tanto, los dos son deportistas y si se han encontrado en esta etapa de sus vidas, le deseo lo mejor. Nos vemos el viernes en la parrilla”, dijo. Video: América TV.