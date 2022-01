La ex reina de belleza Natalie Vértiz habló sobre su amistad con Ale Venturo y aclaró que no tuvo cercanía con Melissa Paredes ni con el ‘Gato’ Cuba cuando se casaron.

Natalie Vértiz, luego de confirmar el vínculo entre su mejor amiga Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, aclaró que, si bien conoció al futbolista desde que eran adolescentes, no hubo una amistad entre ellos. Asimismo, marcó su distancia con Melissa Paredes y aseguró que no fue al matrimonio de la exconductora de TV. “Incluso, cuando él estuvo casado con Melissa Paredes, no es que conocía al ‘Gato’ Cuba; nos invitaron al matrimonio, pero tampoco fuimos, porque estábamos, creo, de viaje”, expresó en América espectáculos. Video: América TV