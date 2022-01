Leslie Shaw ha dejado en claro que durante el último año se enfocó exclusivamente en su carrera musical, por lo que decidió mudarse a Miami para buscar consolidarse como artista internacional. Sin embargo, la cantante no le fue ajena al amor, ya que durante el 2021 encontró en El Prefe a su nuevo compañero de vida. La también modelo habló del joven artista y detalló brevemente las cualidades por las que se enamoró de él. “Es un chico noble, he salido con churros que no tienen nada en el cerebro”, indicó para un avance de Amor y fuego. Video: Willax TV.