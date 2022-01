Jazmín Pinedo, quien apareció este lunes 3 de enero en América espectáculos en reemplazo de Valeria Piazza, habló sobre las amistades entre exparejas. La modelo contó que es muy cercana a Gino Assereto, padre de su hija, y Jesús Neyra. Y fue en ese momento que reveló detalles del encuentro efusivo que tuvo con el actor. “En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encuentro con mi ex Jesús, no me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”, comentó. Video: América TV.