Durante una entrevista con Estás en todas, Luciana Fuster contó que, en sus inicios en Esto es guerra, pasó por algo bochornoso en vivo. La modelo recordó que fue elegida para entrar a una competencia para romper el tecnopor con su cuerpo. Sin embargo, ella no se percató que su short se le bajó más de la cuenta, mientras Patricio Parodi la alentaba para terminar el juego. “Estaba Patricio a mi costado y casi me da un ataque de la vergüenza que tenía. Más vergüenza me daba que esté Patricio y la gente que la cámara me haya ponchado en ese momento”, dijo. Video: América TV.