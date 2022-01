Jessica Newton cuenta que su hija contrajo el coronavirus: “No pude pasar Navidad con ella”

Jessica Newton reveló que su hija Tamara Sánchez de Lamadrid contrajo el coronavirus, por lo que no pudo estar a su lado durante la Nochebuena. “Yo no pude pasar Navidad con Tamara porque estaba contagiada de la COVID-19 y, con mucha pena, pues tuvimos que manejarnos a través del teléfono”, explicó. “Ya está lista para salir de cuarentena, y aunque todos la extrañamos muchísimo en Navidad, es importante respetar los tiempos de aislamiento para no contagiar a otros”, añadió. Video: Instagram.