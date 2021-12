Jackson Mora, quien pidió la mano hace poco a Tilsa Lozano, contó que se lleva muy bien con los hijos de la modelo. Y, además, que su trato con Miguel Hidalgo, más conocido como Miguelón y expareja de ‘Tili’, es cordial y de respeto. ”Me llevo muy bien (con los hijos de Tilsa). No saben que soy el novio todavía, el enamorado o el novio. El papá de sus hijos me conoce, es un buen tipo. No somos amigos, pero hay una buena relación, mucho respeto. Yo sí quiero casarme con ella en algún momento”, comentó para las cámaras de Magaly TV, la firme. Video: ATV.