Rosángela Espinoza sobre volver a actuar en La academia: “Me encantaría entrar por ahí’’

¿Rosángela Espinoza ha reconsiderado volver a Esto es guerra? Durante la edición del 30 de diciembre de Amor y fuego, la ex chica reality declaró sobre su posible futuro profesional. Una reportera del programa de Willax le consultó a la ‘Chica selfie’ si considera regresar a La academia. Inicialmente dijo que no, pero luego cambio de parecer. “No descarto nada. El tema de la actuación me encanta. Sí me encantaría entrar por ahí”, precisó. Agregó que sí puso fin a su etapa como participante de programas reality. “Estoy vetada... pero hay otros canales”, dijo también entre risas. Video: Willax.