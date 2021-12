La exmodelo Jessica Newton regresó de Nueva York, donde pasó su cumpleaños, días antes de Navidad para compartir al lado de su familia. No obstante, no se quedó en Lima para recibir el 2022 y decidió viajar en compañía de su esposo, Fernando de Lamadrid, a la capital de España, Madrid, para festejar las fiestas de fin de año. Durante sus visitas, subió en una de sus historias un curioso mensaje que decía: “¡Podría vivir aquí parte del año, me encanta Madrid!”. En dicha leyenda revela sus inmensas ganas y gusto por dicha ciudad que la alberga por estos días.