¡Habla claro! El imitador de José Feliciano, Sebastián Landa se pronunció sobre los buenos comentarios que ha recibido de parte del jurado de Yo soy, grandes batallas, luego de su brillante presentación con la cual retó a ‘Dyango’. El participante se mostró satisfecho con la evaluación que recibió, pues aseguró que, en anteriores oportunidades, sintió que su trabajo no había sido apreciado. “Siento que están valorando el trabajo que he venido haciendo, desde hace mucho tiempo, ahora sí lo están valorando, antes no eran así”, sostuvo. Video: Latina.