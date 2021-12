El 2022 se viene con todo. La actriz Melissa Paredes empezó a realizar publicaciones referentes al fin del año 2021 para ir despidiendo todo lo que ha pasado estos últimos meses. De esa forma, compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que anuncia que este nuevo tiempo vivirá sin preocupaciones por el qué dirán. En una parte de las imágenes se puede escuchar un voz en off, que no es la de ella, decir: “Voy a empezar a vivir mi vida, porque el día que me toque morir, ninguno de ustedes se va a ofrecer en mi lugar. Decidí que no voy a ser igual y tú no me puedes cambiar de la noche a la mañana, pero simplemente hoy decidí que ya no voy a seguir callando quien soy para alimentar el ego de las personas hipócritas”. VIDEO: TIKTOK