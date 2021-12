Jazmín Pinedo confiesa qué artista internacional es su amor platónico: “Me rompió el corazón”

La conductora Jazmín Pinedo sorprendió a los espectadores de América espectáculos al revelar que su sueño siempre fue darle un beso a Ricky Martín y, a pesar de que no lo ha cumplido, no pierde las esperanzas. En ese sentido, afirmó: “A mí me gusta conocer gente que no conoce gente. Yo siempre he tenido la ilusión, no sé quién sabe... uno no puede dejar de soñar, de darle un beso a Ricky Martin”. Asimismo, añadió entre risas: “Cuando yo era chiquita, me enamoré de él y me rompió el corazón”. La respuesta curiosa se dio ante la pregunta de Yaco Eskenazi que quiso saber a qué peruano le daría un beso. VIDEO: PROGRAMA AMÉRICA ESPECTÁCULOS