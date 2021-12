Durante la última edición de América Hoy, la conductora Janet Barboza le comentó a Ethel Pozo que duda sobre la continuación de la amistad entre ella y Melissa Paredes, quien no volverá al programa. Durante unos minutos, Janet le cuestionó a Ethel porque no ha visto fotos o videos de Melissa en su última fiesta de cumpleaños. La hija de Gisela Valcárcel le dijo que, como no la sigue en las redes sociales, no ha podido ver que la modelo sí estuvo presente en la celebración. Video: América TV.