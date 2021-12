Durante la última edición de Mujeres al mando, la estilista Nicole Akari fue invitada a participar como jurado en el ‘Ranking de los mejores looks de este año’, sección en la que se comentó sobre los famosos locales y sus gustos al vestir. Cuando era turno de analizar el estilo de Magaly Medina, la asesora sorprendió a los presentes con comentarios directos y negativos. “Voy a ser una honesta. Me parece que ella es de las peores vestidas de la televisión. No la saben vestir acorde al programa. Me gusta más cuando está en su vida cotidiana, ahí me encanta, pero para la televisión...”, comentó. Video: Latina.