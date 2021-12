Andrea San Martín descartó viajar para Año Nuevo: “No estamos en condiciones”

La modelo Andrea San Martín anunció a sus seguidores que, luego de conversar seriamente con su pareja Sebastián Lizarzaburu sobre los planes para Año nuevo, habían acordado quedarse en Lima para evitar gastos extras que no están dentro de sus posibilidades en estos tiempos. Días antes, el deportista había pedido recomendaciones para lugares fuera de Lima como casas de playa o departamentos; sin embargo, la empresaria aseveró que “a las finales, Sebastián llegó y estuvimos hablando sobre Año nuevo. Creo que él sí les había comentado que no sabíamos qué hacer y la verdad es que le dije ‘¿Sabes qué? Creo que no estamos en condiciones de viajar ni nada por el estilo’. Entonces, nada. Creo que prefiero ir a la casa de mi mamá y estar tranquila ahí con todos”.