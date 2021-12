Mauri Stern felicitó a ‘Menudo’ por su participación: “Me encantaron”

Mauri Stern, el jurado de Yo soy, grandes batallas internacional, no dudó en felicitar el performance de los imitadores del grupo Menudo. “Me encantó. Esta de regreso el Menudo que había que sacudir, que tiene balance vocal que no está agobiando y cantando todos con la misma fuerza. Bailaron bien, tuvieron carisma, a mí me gustaron, me encantaron”, sostuvo muy entusiasmado. Pese a su buen desempeño, los concursantes no pudieron contra ‘Makuko Gallardo’. Video: Latina.