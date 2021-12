Shirley Arica: “No está en mis planes salir con un futbolista, al menos de Perú no”

Shirley Arica regresó al Perú tras su paso por El Poder del Amor, reality hecho en Turquía, y brindó detalles de sus nuevos proyectos. La modelo también detalló que no está en sus planes volver a tener una relación con un futbolista, o por lo menos con un jugador nacional. “Uno no puede escupir al cielo, pero no está en mis planes salir con un futbolista, al menos de aquí (Perú) no. Yo creo que un futbolista de otro país quizás podría ser, porque son más profesionales, se toman la carrera en serio”, afirmó. Video: La República.