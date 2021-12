Shirley Arica acepta sus errores y deja atrás el pasado: “He madurado a la fuerza”

Shirley Arica está de nuevo en Perú. Tras el término de la primera temporada del controversial reality de convivencia El poder del amor, la modelo mejor conocida como ‘Chica realidad’ dio una entrevista a La República y contó varios detalles sobre su experiencia en en el show de Turquía, su relación con el papá de su hija, su crecimiento personal y asegurando que se siente una mujer distinta. “ Creo que he madurado a la fuerza, tengo otra perspectiva de la vida, tengo otros planes, otras prioridades. Se dosificar mejor mi tiempo, ya no estoy en los trotes de antes, igual no me arrepiento porque es parte del crecimiento del ser humano , de cometer errores. Ahora estoy en otra etapa de mi vida y quiero algo mejor para mí”, expresó. Video: GLR.