Rebeca Escribens bromea a Verónica Linares y le invita a que juntas abran su cuenta de OnlyFans

Más irreverente que nunca. La influencer Rebeca Escribens sorprendió al equipo de producción de América espectáculos al asistir al programa con un estilo bien veranigo y juvenil; sin embargo, no pasó desapercibida. Es por ello que sus compañeros no dudaron en bromearle con la fecha en que debutaría en la red social para adultos OnlyFans por lo bien que se veía. La actriz no dejó pasar la oportunidad y molestó a su colega y amiga cercana Verónica Linares afirmando que solo si ella se animaba le podía seguir sus pasos.