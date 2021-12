A más de un año de haber superado el cáncer, Anahí de Cárdenas compartió con sus fans el tratamiento al que se ha sometido para fortalecer su sistema. La también cantante se inyecta vitamina C a la vena para sentirse más fuerte y así lo mostró desde sus historias de Instagram. “Mi día empieza temprano para ponerme vitamina C a la vena. No solo vitamina C, sino también otras vitaminas. (Sirve) Para ayudar a subir mi sistema inmunológico para estar fuertes. Así que nada, estoy acá y les cuento qué tal me siento después”, comentó. Video: Instagram.