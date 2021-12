Alejandra Baigorria se pronunció en su cuenta de Instagram para responder a sus miles de seguidores que le recriminan la utilización de filtros en sus diversas publicaciones. La empresaria y chica reality demostró que esto no es así y aseguró que solo utiliza bloqueador solar más el maquillaje convencional. “Muchos me pedían video sin filtro, usando mis tecnologías no necesito, solo me puse un poco de bloqueador con color, rubor y brillo de boca”, indicó. Video: Instagram.