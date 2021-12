Aída Martínez siempre se ha caracterizado por ser una mujer sin ningún filtro cada vez que se dirige a su público. Esta vez, la influencer utilizó las historias de su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el proceso de rejuvenecimiento vaginal al que se sometió. La modelo aseguró que la decisión la tomó no solo por un tema estético, sino también médico. “Chicas, no se asusten, no pasa nada; esto lo hago porque he sido mamá como muchas saben y porque tengo incontinencia urinaria. Estoy contando mis intimidades, pero no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, a cualquier mamá le pasa, es lo más normal”, precisó. Video: Instagram.