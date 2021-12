Mariella Zanetti contó que una vez le propusieron matrimonio en México y no mucho tiempo después su pareja de aquel entonces le fue infiel, por lo que la relación llegó a su fin inmediatamente. “Una (de sus pedidas de mano) fue en México, con mariachis... Me ‘palteó’ un poco, la gente aplaudía, pero ya después le dije ‘Hay que tomarlo con más tranquilidad’.... Ahí nomás (terminó el romance), me sacó la vuelta”, relató la actriz en el set de América hoy. Video: América TV.