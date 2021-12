Jazmín Pinedo bromea con su deseo de Navidad: “Quiero un marido cama afuera”

Durante la emisión de este lunes 27 de diciembre en América espectáculos, Jazmín Pinedo hizo un peculiar pedido de Navidad a Papá Noel. Entre risas de sus compañeros, la conductora reveló su deseo de tener pareja, pero con requisito fundamental. “Voy dos años soltera. Y el otro día me metí a Instagram y veo un video de este unipersonal que se llama Busco marido cama adentro... Bueno, yo quiero uno cama afuera, y ese es mi deseo, pero cama afuera porque no tengo tiempo: estudio un montón, trabajo todo el día, limpio, y no tengo tiempo”, dijo. Video: América TV.