La conductora de América hoy Janet Barboza no se quedó callada ante el comentario de un cirujano, quien dijo que entre Edson Dávila, ‘Giselo’, y ella se hicieron 30 y 35 cirugías. “Usted, como doctor, no le parece una ligereza. Usted dice que me hice más de 30 cirugías… Yo no quiero pensar que usted es otro Judas. En este programa, le hemos dado la oportunidad y me atrevo a decir que usted se suma a la larga lista de artistas que yo he descubierto”, señaló la presentadora. Video: América TV.