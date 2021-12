La exfinalista de Reinas del show compartió en su cuenta de Instagram el drástico cambio de look que la ha dejado irreconocible.

Al estilo de La sirenita. La bailarina Gabriela Herrera quiere comenzar de cero el 2022 y por ello decidió someterse a un drástico cambio de look, cuyo resultado final fue mostrado en sus redes sociales e impresionó a sus más de 200.000 seguidores. En sus historias de Instagram, Herrera motivó a su público a animarse de terminar de cumplir sus objetivos, sin miedo. “¿Se acuerdan de que les dije que quería arriesgarme a hacer cosas nuevas para este año? Pues me arriesgué y me cambié de look”, comentó en uno de los clips para dejar ver su cabellera roja como el de la princesa de Disney con la cual dejó atrás su melena de color castaño. Video: gabriellaherreraoficial.