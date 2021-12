Samahara Lobatón pasó Nochebuena y Navidad junto a su hija Xianna y su pareja Youna. Anteriormente, la influencer recalcó que no estaría al lado de su madre Melissa Klug en estas fiestas, sin embargo, luego reveló que la visitaría. El día de hoy, 26 de diciembre, comentó cómo resultó la celebración. “Recién me conecto por aquí porque hemos pasado la Navidad súper, en familia, dejamos los teléfonos en un costado y disfrutamos de la ‘chancha’ (su hija Xianna)” , dijo. Asimismo, expresó que su pequeña hija recibió los obsequios que esperaba. ”Estamos felices, y Xianna mucho más porque ha recibido los regalos ideales para ella. A toda mi familia le dije que no quería que le regalen juguetes como tal y todos han cumplido, muchas gracias por apoyar a la causa”, señaló.