Pancho Rodríguez regresó a Chile para reencontrarse con sus dos hijas, tras final de EEG

La familia es lo más importante siempre. El chico reality culminó su temporada en Esto es guerra Perú y no dudó en viajar a Chile para volver a ver a sus pequeñas y al resto de su familia. Esto lo hizo después de estar alejado varios meses de todos ellos por motivos laborales, ya que el modelo radica en nuestro país desde hace varios años.

De esa forma, compartió a través de sus redes sociales detalles de su encuentro con sus pequeñas y las actividades que van realizando para despejarse y relajarse del estrés del trabajo. El modelo viajó en medio de los supuestos rumores sobre una relación que tendría con la cantante Yahaira Plasencia, con quien se le ve más unido que nunca.

Pancho Rodríguez asistió al concierto de Yahaira Plasencia

Después de los rumores del supuesto romance entre la salsera Yahaira Plasencia y el modelo Pancho Rodríguez, la pareja no ha oficializado ningún vínculo amoroso, pero sí se ha dejado ver más que antes.

A diferencia de las veces anteriores, ya empiezan a mostrar su acercamiento de manera pública sin temor a que los ampayen. Es así que en el último concierto que realizó la bailarina en el Jockey Plaza fue vista junto con unos amigos y espectadores. La noticia la compartió la plataforma de entretenimiento Instarándula.

Pancho Rodríguez aclaró que no planificó encuentro con Melissa Paredes en la tarde

Luego de que el programa Instarándula difundiera imágenes donde el chico reality Pancho Rodríguez y la actriz Melissa Paredes están juntos en la playa en compañía de la hija de la exconductora, el chico reality salió a responder sobre el encuentro.

“Samu, ¿cómo estás? Te cuento para que no haya malos entendidos… Ayer fui a subir un cerro en Pachacamac. Después de eso, como estaba riquísimo el día, aproveché para ir un toque a la playa y ahí por casualidad me encontré con Melissa y su hijita. Conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular, hermano. La mejor de las vibras con ella y contigo. Abrazo”, explicó.