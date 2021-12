El cantante Joshua Bassett se sicnera sobre el acoso del cual fue víctima cuando salió la canción “Drivers license” en enero, obra de su expareja Olivia Rodrigo. Joshua fue entrevistado en el Zach Sang show, casi un año después del lanzamiento del éxito musical. Precisó que no hablar sobre su versión de la ruptura fue una de las cosas más difíciles que hizo en 2021. “No puedo explicar mi lado de la verdad o defenderme sin tener que exponer a otras personas”, explicó el también actor. Sin embargo, agregó que no puede “pretender como si no existiera otra realidad”, sobre lo sucedido entre él y Olivia. El músico recientemente lanzó tres canciones, que promete exponen su punto de vista sobre la situación. Video: Zach Sang show.