Edson Dávila: “Estoy disponible para formar parte de la familia de Esto es guerra”

Edson Dávila no tuvo reparo alguno en pedir a Peter Fajardo que le dé trabajo en Esto es guerra. El bailarín lo hizo en plena transmisión de El artista del año y en presencia de Gisela Valcárcel, quien le dijo a ‘Giselo’ que no podrá cumplir su sueño porque en el reality existen códigos de ética que él no cumple. “Quiero aprovechar, está Peter (Fajardo), para decirle que estoy disponible para sumarme a esta hermosa familia de Esto es guerra, es mi deseo de Navidad”, comentó Dávila. Video: América TV.