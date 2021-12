Un romántico momento se vivió en el escenario de Yo soy, grandes batallas internacional, tras la presentación de ‘Dyango’ con los imitadores de Il Divo. Uno de los participantes del cuarteto aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su pareja. Cómplice de todo, el conductor Cristian Rivero invito al intérprete, de nombre Luis, a quedarse en el escenario y le preguntó por qué lo sintió nervioso. “Hoy es un día muy especial para mí, cumplo dos años y medio con mi enamorada” , confesó. La joven, presente entre el público, fue invitada a pasar al set. “No sabes lo feliz que me haces todos los días. Se me quiebra la voz por todo el amor que te tengo y hoy es un día especial porque dejé algo que no debí dejar pasar. Tenía que decirte esto hace mucho tiempo, y no podía irme de este mundo sin hacerte una pregunta”, dijo. Luego, se arrodilló frente a ella y le pidió matrimonio con anillo en mano. La novia emocionada hasta las lágrimas dijo: “Sí, siempre sí” . Video: Latina