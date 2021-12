¿Estará de regreso? Desde que salió la promoción de Esto es guerra con la voz de Raúl Romero, se especula sobre algunas novedades que habría en América TV para el 2022. De ese modo, Patricio Parodi contó que no ha concretado nada sobre su futuro en el reality y habló sobre el posible regreso de Habacilar a las pantallas. En ese caso, el ‘Pato’ mencionó que de ser así, él no sería parte del programa. “No sabemos ni qué es lo que va a pasar, o si se viene otro formato, como lo estaban anunciando, que era Habacilar con Raúl Romero (...) Yo creo que si llegara ese formato, no todos van a continuar. Me incluyo”, detalló. Video: América tTV.