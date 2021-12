Edson Dávila en El artista del año: “A mi mamá le da vergüenza algunas cosas que hago”

Durante la gala especial de El artista del año, Edson Dávila le contó a Gisela Valcárcel sobre su pasado profesional. “Yo he hecho de todo en esta vida”, dijo la figura televisiva. Comentó, además, que ha vendido marcianos, ropa e incluso útiles escolares en el mercado de Balconcillo. “Sino no da”, dijo, dirigiéndose a la sorprendida ‘Señito’. Explicó que fueron trabajos que realizó en su juventud, cuando tenía unos 18 años. Profesionalmente, se educó en sistemas, pero también para pertenecer al rubro artístico. Ha llevado clases de actuación, canto y baile, instruyéndose con Efraín Aguilar. Humorísticamente, señaló que su madre está “contenta y orgullosa” de lo que hace, pero que en ocasiones le da “vergüenza”. “Me dije ‘hijito, no hagas así. Mucho escándalo’”, agregó el presentador de televisión. Video: América TV.