El día en que Serenazgo casi se lleva el merchandising de Zumba en las afueras de ATV

En el año 2021, el programa Combate era el que animaba las tardes de las familias peruanas de lunes a viernes. Este fue el primer reality juvenil de concurso que vio el Perú, con grandes figuras como Sheyla Rojas, Miguel Arce o Vania Bludau entre sus filas, lo que lo llevó a tener un éxito rotundo dentro de la audiencia nacional.

Durante una de sus ediciones, Zumba vivió un tenso momento por el que tuvo que abandonar el set y dirigirse corriendo a las afueras de ATV. Las cámaras del show siguieron al chico reality, y grande fue la sorpresa cuando lo encontraron casi agarrándose a golpes con miembros del Serenazgo de Lima, quienes intentaban decomisar su carrito de raspadillas.

Zumba recibió apoyo de sus compañeros de Combate

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, el resto de integrantes del equipo rojo y verde salieron en su totalidad para brindar su apoyo a Zumba. En consecuencia, una verdadera batalla campal se desató en plena avenida Arequipa, donde los espectadores de lujo fueron los fanáticos del reality que se encontraban fuera del canal.

Alejandra Baigorria fue una de las primeras en subirse al vehículo de las autoridades para intentar detener el decomiso. La ‘Gringa’ fue seguida por Miguel Arce, Mario Irivarren, Christian Domínguez, entre otros, para bajar los coches, hecho que lograron, pues volvieron a ingresarlos hacia el interior del canal.

Zumba se pronuncia sobre el hecho y se entera que fue una broma

Tras varios minutos de tensión, todos los participantes ingresaron nuevamente al set acompañados por un Zumba muy nervioso y confundido. El ‘Juez’ le cedió la palabra para que este pueda explicar los motivos de la intervención. El chico reality señaló que lo que le dijeron los fiscalizadores era que no tenía sus papeles en regla, lo cual negó de manera rotunda.

“Primero, quiero discúlpame con todos los televidentes. La verdad es que fue un imprevisto, porque yo tengo mis papeles en regla, ya que el alcalde me dio permiso. Me parece injusto que vengan aquí a sacar todas mis cosas a botarlas”, inició. Luego, agregó: “De un momento a otro, Lucía me pasa la voz diciéndome que se estaban llevando mis cosas”, puntualizó muy nervioso.

Sin embargo, Alejandra Baigorria tomó la palabra para intentar calmar a su compañero y le explicó que todo fue parte de una cruel broma orquestada por el equipo verde. El competidor no lo quiso aceptar en un principio, pero luego de unos segundos aceptó el abrazo del resto de integrantes de Combate.