La cubana Dalia Durán conversó con una reportera del programa Amor y fuego para aclarar algunas acusaciones que hicieron en su contra dos personas muy allegadas a ella. En ese sentido, la periodista le consultó por la caja de rosas que, supuestamente, le envío John Kelvin por su cumpleaños desde el penal donde cumple condena por agredir física y psicológicamente a su aún esposa. Ante ello, la exconductora de Porque hoy es sábado con Andrés se mostró muy indignada y aseveró: “Yo no hablo con John y lo he mantenido y lo digo hasta el día de hoy. Es más, ni siquiera sabia ese tema de las flores que están hablando. Recién me acabo de enterar que John el día de mi cumpleaños me ha mandado rosas. Imagínate”; sin embargo, cuando la presentadora Magaly Medina le consultó en su programa no lo negó y respondió distinto.