Christian Domínguez cuenta lo que pasó cuando le fueron infiel: “La primera vez que me enamoré”

El último programa de Amor y fuego tuvo como invitado al polémico cumbiambero Christian Domínguez, quien conversó de todo con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Uno de sus comentarios más fuertes fue en torno a la infidelidad de una de sus exparejas. “La relación no era pública en ese entonces porque tenía como 15 o 16 años por ahí”, dijo. Asimismo, reveló que fue una mujer que ahora ya alcanzó la fama y por ello prefiere no revelar su nombre. “Yo lo dije en un espejo en Amor amor amor. He llorado duro, lloré bastante. Era la primera vez que yo me enamoré”, expresó. Video: Amor y fuego.