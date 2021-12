Alejandra Baigorria muestra cómo va mejorando su pie tras lesión de varias semanas

Regresa con todo. A pesar de su lesión y todo el tiempo que estuvo en recuperación, la chica reality Alejandra Baigorria no ha dejado de trabajar en sus proyectos personales y ha continuado impulsándolos a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, subió algunas historias a su Instagram en las que publicitó su marca de ropa y zapatos como opciones de regalos navideños, y aprovechó en mostrar cómo va su proceso de recuperación debido a la lesión en el pie que tuvo semanas atrás. “A pesar (de) que estoy mal del pie, no saben cómo me acomoda”, comentó la modelo sobre un zapato que estaba promocionando.