La temporada de Esto es guerra llegó a su fin el último martes, en tanto, ya se comienzan a anunciar nombres para el siguiente año. Yahaira Plasencia volvió a sonar como una opción, aunque la salsera rápidamente descartó esta posibilidad al asegurar que se encuentra enfocada en su carrera musical. “No, no creo, aparte yo en Esto es guerra no hacía nada (...) Me gustaría entrenar, pero no en Esto es guerra, porque no hacía nada, Peter me quería matar”, indicó para Amor y fuego. Video: Willax TV.