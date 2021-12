¡Ya no se ocultan! Melissa Paredes estuvo en primera fila del concierto de Yahaira Plasencia, donde Anthony Aranda estuvo como parte del elenco de baile. Durante el show, la exconductora de América hoy se mostró muy emocionada y se desvivía en cantar la canción “Amor prohibido”; por ello, Rodrigo González mostró las imágenes del evento y no dudó en comentar la actitud de la ex reina de belleza: “Ella le canta como quinceañera enamorada, con el ojito a media persiana, y él aprovecha para darse un voltio de popularidad porque sabe que lo van a grabar”. Video: Willax.