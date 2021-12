En su visita al set de Amor y Fuego, realizada el 22 de diciembre, Pamela Franco habló sobre la relación con su actual pareja y padre de su hija, el cantante Christian Domínguez. Cuestionada por Gigi Mitre si realmente confiaba en el cantante de cumbia, la vocalista de Puro Sentimiento respondió: “Yo confío en mí, lo que pasa es que yo lo amo, estoy enamorada, es el padre de mi hija. Hoy por hoy te puedo decir que es el amor más grande mi vida, y sé lo que él me demuestra hasta hoy. Si ustedes se refieren a confianza, de meter las manos al fuego, no puedo decir algo así cuando uno nunca sabe . Me hace feliz y hace feliz a mi hija, es lo que yo he querido y por eso sigo con él”. Video: Willax.