La nueva victoria de los ‘guerreros’ en la final de Esto es guerra sigue generando polémica. Esta vez, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, aseguró que todo estaba arreglado para que el equipo de Patricio Parodi se corone. “Ya se los he dicho siempre, muchachos, y ustedes no me quieren hacer caso. Yo lo canté. ¿Hace cuánto tiempo se los dije? Van a ser los combatientes los mejores competidores. Ese es el caramelito de producción porque mañana ganamos nosotros (’guerreros’) la prueba grande”, aseguró en su programa de redes. Video: A presión.