Tula Rodríguez y su singular mensaje navideño: “Perdona a quienes te hacen daño”

En boca de todos se encuentra en sus capítulos finales antes de fin de año y Tula Rodríguez no dudó en enviar a los televidentes un reflexivo mensaje de Navidad. Con sus palabras se dirigió a aquellos que no podrán compartir las fiestas junto con sus familiares y recalcó que es una gran oportunidad para perdonar al prójimo. “Si estás solito en casa, si sientes que nadie te ama, no te preocupes, ámate tú solo, abrázate tú mismo. Habla con nuestro creador, perdona a todos los que te hacen daño, porque perdonar es divino”, dijo. Video: América TV